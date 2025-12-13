Congelati sine die i titoli russi | Unione pronta a prenderli
L'Unione Europea si prepara a congelare i titoli russi, aprendo la strada a una possibile decisione di prestito di riparazione all’Ucraina. La mossa riflette un allineamento politico volto a rispondere alle recenti tensioni e alle esigenze di supporto nel contesto del conflitto in corso.
Politicamente, tutto si allinea in direzione di una decisione per il prestito di riparazione all’Ucraina con i beni russi congelati. E proprio per questo Mosca risponde, non solo con minacce . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it
Von der Leyen annuncia per oggi la prima mossa, a maggioranza qualificata, col blocco sine die dei beni russi congelati, a cui seguirà al prossimo Consiglio europeo la definizione sul loro utilizzo per finanziare la ricostruzione dell'Ucraina. Orbán protesta: “Br - facebook.com facebook
