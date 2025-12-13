Congelati sine die i titoli russi | Unione pronta a prenderli

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unione Europea si prepara a congelare i titoli russi, aprendo la strada a una possibile decisione di prestito di riparazione all’Ucraina. La mossa riflette un allineamento politico volto a rispondere alle recenti tensioni e alle esigenze di supporto nel contesto del conflitto in corso.

Politicamente, tutto si allinea in direzione di una decisione per il prestito di riparazione all’Ucraina con i beni russi congelati. E proprio per questo Mosca risponde, non solo con minacce . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

congelati sine die i titoli russi unione pronta a prenderli

© Cms.ilmanifesto.it - Congelati sine die i titoli russi: Unione pronta a prenderli

? ?: ?, ?, , , ?, ?

Video ? ?: ?, ?, , , ?, ?