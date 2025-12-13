Conferenza sui Quattro Vangeli all’Associazione Archeosofica di Arezzo

Il 13 dicembre 2025, presso l’Associazione Archeosofica di Arezzo, si terrà una conferenza dedicata ai “Quattro Vangeli”. L’evento offrirà un approfondimento sui testi evangelici, analizzando le loro origini, i messaggi e il contesto storico in cui sono stati scritti. Un’occasione per esplorare aspetti spesso trascurati di uno dei pilastri della spiritualità e della storia religiosa.

Arezzo, 13 dicembre 2025 – Conferenza sui “Quattro Vangel i” all’Associazion e Archeosofica di Arezzo. All’interno del ciclo di incontri dal titolo “Indagine sul Cristianesimo nascente”, l’Associazione Archeofica di Arezzo è lieta di invitare tutti gli interessati al nuovo appuntamento in programma SABATO 13 dicembre, con inizio alle ore 17,00, presso la propria sede in via Alessandro Dal Borro 58 (zona Pescaiola) Il relatore, dott. Cristian Bonelli, esperto di patristica, parlerà dell’”Enigma dei quattro Vangeli” con l’ausilio di immagini proiettate su grande schermo. Un argomento sicuramente affascinante dal momento che, chi legga queste antiche scritture, e magari li medita più volte, si sarà accorto che essi nascondono una profondità sorprendente. Lanazione.it Conferenza sui “Quattro Vangeli” all’Associazione Archeosofica di Arezzo - Sabato 13 dicembre, con inizio alle ore 17,00, presso la propria sede in via Alessandro Dal Borro 58 (zona Pescaiola) ... lanazione.it

