Conferenza stampa Spalletti pre Bologna Juve | le parole del tecnico alla vigilia della sfida del Dall’Ara

Alla vigilia della sfida tra Bologna e Juventus, l’allenatore Spalletti ha presentato in conferenza stampa le strategie e le aspettative per la partita della 15ª giornata di Serie A 2025/26. Le sue parole offrono uno sguardo sulle motivazioni e le prospettive della squadra, in vista di un impegno cruciale al Dall’Ara.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Bologna Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 15ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve si appresta ad affrontare un altro crocevia importante della sua stagione contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Un match che servirà ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli. Nel giorno di vigilia, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa per presentare il match davanti ai media. segue LIVE le sue parole. X – «». X – «». X – «». X – «». X – «». X – «». X – «». X – «». X – «». X – «». Juventusnews24.com De Blasis: "Un Luciano Spalletti che interpreta il Maestro d'Orchestra in maniera perfetta in conferenza pre Juve-Pafos" - Questo il commento del giornalista Michele De Blasis su X dopo la conferenza stampa di Luciano Spalletti pre Juve- tuttojuve.com

Conferenza stampa Spalletti pre Napoli Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 14ª giornata di Serie A 2025/26 - Conferenza stampa Spalletti pre Napoli Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 14ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Forte di tre vittorie consecutive, la Juv ... juventusnews24.com

Conferenza stampa per la presentazione di “ScuolaMente”, lo sportello psicopedagogico itinerante nelle scuole medie di #Vigevano. Un progetto presentato dalla Fondazione Caritas di Vigevano e finanziato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, avvia - facebook.com facebook

?? Trigoria, domani conferenza stampa alle 13:30 per un nuovo sponsor: presente il responsabile commerciale Gandler ?? bit.ly/4oMl7Ex #AsRoma x.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Bologna Juve: le parole del tecnico alla vigilia della sfida del Dall’Ara

NAPOLI-JUVE 2-1, Spalletti: bocciatura? Si, può darsi. Conferenza con Locatelli.

Video NAPOLI-JUVE 2-1, Spalletti: bocciatura? Si, può darsi. Conferenza con Locatelli. Video NAPOLI-JUVE 2-1, Spalletti: bocciatura? Si, può darsi. Conferenza con Locatelli.