Conferenza stampa Cuesta post Parma Lazio | Non abbiamo sfruttato la superiorità ma reagiremo Volevamo fare di più siamo stati nella metà campo avversaria

Dopo la sconfitta del Parma contro la Lazio, nonostante la doppia superiorità numerica, il tecnico Cuesta ha analizzato la prestazione e le occasioni mancate, sottolineando la volontà di reagire e migliorare nel prosieguo della stagione.

Conferenza stampa Cuesta post Parma Lazio. Il tecnico dei crociati analizza la sconfitta del Tardini maturata nonostante la superiorità numerica Al termine della sfida del Tardini, che ha visto il Parma uscire sconfitto per 0-1 contro la Lazio nonostante la doppia superiorità numerica, Carlos Cuesta si è presentato in conferenza stampa per commentare una gara . Calcionews24.com Conferenza stampa Cuesta post Parma Lazio. Il tecnico dei crociati analizza la sconfitta del Tardini maturata nonostante la superiorità numerica - Il tecnico dei crociati analizza la sconfitta del Tardini maturata nonostante la superiorità numerica Al termine della sfida del Tardini, che ha visto il Par ... calcionews24.com

Parma Lazio, Cuesta: «Dobbiamo dare continuità ai risultati. I biancocelesti sono una buona squadra. Su Sarri dico una cosa…» - Parma Lazio, Cuesta in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i biancocelesti. lazionews24.com

“Ora sta a noi dare sostanza e concretezza alla passione di #Elkann e della famiglia”: così #Spalletti in conferenza stampa dopo le parole dell’ad di Exor ??? x.com

?Le dichiarazioni in conferenza stampa https://mdst.it/48BEUBD #SportMediaset - facebook.com facebook

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Cuesta post Parma Lazio: «Non abbiamo sfruttato la superiorità, ma reagiremo. Volevamo fare di più, siamo stati nella metà campo avversaria»

Pisa-Parma 0-1 Cuesta: Sono molto orgoglioso di questa squadra ! Conferenza stampa post partita

Video Pisa-Parma 0-1 Cuesta: Sono molto orgoglioso di questa squadra ! Conferenza stampa post partita Video Pisa-Parma 0-1 Cuesta: Sono molto orgoglioso di questa squadra ! Conferenza stampa post partita