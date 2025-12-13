Confcommercio e Maestre Pie firmano l' accordo Insieme per avvicinare scuola e mondo del lavoro

Confcommercio della provincia di Rimini e l’istituto Maestre Pie hanno firmato un accordo per rafforzare il collegamento tra scuola e lavoro. L’obiettivo è creare un ponte stabile tra formazione e realtà professionale, offrendo agli studenti opportunità di crescita e sviluppo attraverso Percorsi per le competenze, favorendo così un’integrazione più efficace tra istruzione e mercato del lavoro.

