conegliano riemerge dagli inferi rimonta nella bolgia brasiliana e vola in finale al mondiale per club derby con scandicci

Conegliano supera un'impegnativa semifinale al Mondiale per Club, affrontando con determinazione la pressione della bolgia di San Paolo. Dopo una lunga battaglia contro l’Osasco Sao Cristovao Saude, la squadra italiana ha rimontato da 0-2, dimostrando carattere e qualità per conquistare la finale e avvicinarsi al titolo mondiale.

Conegliano ha sudato più del previsto nella semifinale del Mondiale per Club di volley femminile, ha faticato per quasi un’ora la bolgia infernale di San Paolo e ha subito la furia dell’Osasco Sao Cristovao Saude, ha rischiato di andare sotto per 0-2, ma poi ha rialzato la testa quando era con le spalle al muro e con la sua proverbiale caratura tecnica è riuscita a ribaltare la situazione in suo favore. Le Campionesse d’Europa hanno sconfitto le brasiliane per 3-1 (21-25; 25-23; 25-16; 25-16) e si sono qualificate alla finale: domenica 14 dicembre (ore 20.30) torneranno in campo per affrontare Scandicci nella rivincita dell’atto conclusivo dell’ultima Champions League. Oasport.it

