Condannato per furti e rapine trovato dalla Polizia in un edificio abbandonato | uomo in carcere

Nella notte di giovedì, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origini marocchine trovato in un edificio abbandonato durante un servizio di controllo. Il soggetto, già conosciuto alle forze dell'ordine, era destinatario di un provvedimento di carcerazione a seguito di condanne per furti e rapine.

Nella nottata di giovedì gli equipaggi della Polizia di Stato, nell'ambito di mirati servizi di controllo del territorio presso gli stabili abbandonati, hanno tratto in arresto un cittadino di origini marocchine, noto alle forze dell'ordine, destinatario di un provvedimento di carcerazione

