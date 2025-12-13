Condannata Johnson & Johnson | il suo talco ha provocato il cancro a due donne

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tribunale della California ha condannato Johnson & Johnson a pagare 40 milioni di dollari in risarcimento a due donne, accusando il suo celebre talco di aver causato il loro cancro. La decisione si aggiunge a un crescente insieme di casi legali contro la multinazionale, evidenziando i rischi associati ai suoi prodotti.

Un tribunale della California ha condannato la multinazionale Johnson & Johnson a un risarcimento da quaranta milioni di dollari nei confronti di due donne. Monica Kent e Deborah Schultz avevano fatto causa all’azienda, sostenendo che il talco da essa prodotto avesse provocato loro un cancro alle ovaie; riceveranno rispettivamente ventidue e diciotto milioni di dollari. Le altre cause contro Johnson & Johnson e l’inchiesta di Reuters. La società farmaceutica statunitense ha già annunciato che ricorrerà in appello. Da anni, l’azienda è al centro di numerose vicissitudini legali, quasi sempre collegate a motivazioni simili. Metropolitanmagazine.it

condannata johnson amp johnsonJohnson &amp; Johnson è stata condannata a pagare 40 milioni di dollari perché il suo talco avrebbe causato il cancro a due donne - Un tribunale della California ha condannato la multinazionale Johnson & Johnson a pagare 40 milioni di dollari di risarcimento a due donne che avevano sostenuto che il talco prodotto dall’azienda aves ... ilpost.it

Talco cancerogeno: Johnson &amp; Johnson condannata (di nuovo) a un risarcimento di 966 milioni di dollari - Una giuria di Los Angeles ha condannato Johnson & Johnson a un risarcimento complessivo di 966 milioni di dollari dopo la morte di Mae Moore, una donna californiana deceduta nel ... greenme.it

condannata johnson amp johnson il suo talco ha provocato il cancro a due donne

© Metropolitanmagazine.it - Condannata Johnson & Johnson: il suo talco ha provocato il cancro a due donne

This entitled woman just started killing people // The Am Cyanide story

Video This entitled woman just started killing people // The Am Cyanide story