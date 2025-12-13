Condannata Johnson & Johnson | il suo talco ha provocato il cancro a due donne

Un tribunale della California ha condannato Johnson & Johnson a pagare 40 milioni di dollari in risarcimento a due donne, accusando il suo celebre talco di aver causato il loro cancro. La decisione si aggiunge a un crescente insieme di casi legali contro la multinazionale, evidenziando i rischi associati ai suoi prodotti.

Un tribunale della California ha condannato la multinazionale Johnson & Johnson a un risarcimento da quaranta milioni di dollari nei confronti di due donne. Monica Kent e Deborah Schultz avevano fatto causa all’azienda, sostenendo che il talco da essa prodotto avesse provocato loro un cancro alle ovaie; riceveranno rispettivamente ventidue e diciotto milioni di dollari. Le altre cause contro Johnson & Johnson e l’inchiesta di Reuters. La società farmaceutica statunitense ha già annunciato che ricorrerà in appello. Da anni, l’azienda è al centro di numerose vicissitudini legali, quasi sempre collegate a motivazioni simili. Metropolitanmagazine.it

