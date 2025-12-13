Concorso pubblico per 1.800 Assistenti al Ministero della Cultura | bando requisiti e come inoltrare la domanda

Il Ministero della Cultura ha aperto un concorso pubblico per 1.800 Assistenti, destinati a ricoprire posizioni a tempo pieno e indeterminato sul territorio nazionale. Di seguito, troverai tutte le informazioni sul bando, i requisiti richiesti e le modalità per presentare la domanda di partecipazione.

Il Ministero della Cultura ha pubblicato un nuovo concorso per il reclutamento di 1800 Assistenti da impiegare a tempo pieno e indeterminato su base territoriale. Come spiega il bando, per la domanda c’è tempo fino al 10 gennaio: basta il diploma. Fanpage.it Concorso MiC 1800 assistenti 2026: bando, requisiti, prove e come fare domanda - Il concorso MiC 1800 assistenti 2026 rappresenta una delle principali procedure di reclutamento avviate dal Ministero della Cultura per il rafforzamento ... leggioggi.it

1800 posti al Ministero della Cultura: il concorso al via tra le critiche - Aperto il concorso al Ministero della Cultura: 1800 posti a tempo indeterminato. exibart.com

