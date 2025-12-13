Concorso di poesia in lingua siciliana Serroy la Cna premia poeti ed eccellenze del territorio

Si rinnova anche quest’anno, lunedì 15 dicembre alle ore 10:30, l’appuntamento con la cerimonia di premiazione del concorso di poesia in lingua siciliana dedicato a “Giuseppe Serroy”, che si terrà nell’auditorium dell’Istituto Nicolò Gallo di Agrigento. L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione. Agrigentonotizie.it

