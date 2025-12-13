Concorso al Ministero della Cultura | 1800 posti per diplomati Come fare domanda la guida

Il Ministero della Cultura ha indetto un concorso pubblico per 1.800 posti destinati a diplomati, offrendo un'importante occasione di impiego nel settore culturale. La selezione riguarda posizioni in musei, parchi archeologici e biblioteche. Ecco una guida completa su come presentare domanda, con tutte le informazioni utili per candidarsi.

Roma, 13 dicembre 2025 – Per chi sogna di lavorare tra musei, parchi archeologici e biblioteche, questa è un’opportunità da non perdere: il patrimonio culturale italiano cerca nuove leve. Il Ministero della Cultura ha pubblicato un bando storico per il reclutamento di 1.800 assistenti a tempo pieno e indeterminato. La procedura, gestita dalla Commissione Ripam e Formez PA, rappresenta una delle occasioni più importanti per diplomati interessati al settore dei beni culturali. Posizione lavorativa. Dove e quanti posti sono disponibili. Requisiti. Come partecipare e scadenze. Come si svolge la prova d’esame. Quotidiano.net

