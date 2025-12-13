Concorsi Asl truccati Moscardelli andrà in appello
L’ex senatore Claudio Moscardelli ha annunciato che proporrà appello dopo la condanna a un anno di sospensione condizionale per istigazione alla violazione del segreto d’ufficio, nel contesto di un procedimento giudiziario legato a presunte irregolarità nei concorsi ASL truccati. La sentenza è stata emessa ieri, aprendo un nuovo capitolo nel caso che coinvolge anche accuse di corruzione.
L’ex senatore del Pd Claudio Moscardelli proporrà appello avverso la sentenza che lo ha visto ieri condannato a un anno - con sospensione condizionale della pena - per istigazione alla violazione del segreto d’ufficio, nell’ambito del processo per presunta ipotesi di corruzione e altre ipotesi in. Latinatoday.it
Scandalo concorsi, Claudio Moscardelli condannato a un anno - Tre anni e sei mesi per Claudio Rainone, un anno per Claudio Moscardelli, due anni per Mario Graziano Esposito, per questi ultimi pena sospesa. latinaoggi.eu
Scandalo concorsi, chieste le condanne per Moscardelli, Rainone ed Esposito - È prevista nel pomeriggio non prima delle 17,30 la sentenza del processo per lo scandalo dei concorsi truccati alla Asl di Latina. latinaoggi.eu
Assoluzione per la corruzione e condanna a un anno per altri reati contestati nell'ambito dei concorsi Asl truccati. È la sentenza nei confronti dell'ex senatore del Pd Claudio Moscardelli. Il commento dell'avvocato Renato Archidiacono - facebook.com facebook
Presunti concorsi truccati a Careggi e Meyer, raffica di proscioglimenti dlvr.it/TPd9DC ? #concorsi x.com
12 12 2025 LATINA: CONCORSI TRUCCATI, CONDANNATO AD UN ANNO MOSCARDELLI