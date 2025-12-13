Concorsi Asl truccati condanne per sei anni e mezzo | c' è anche l' ex senatore Pd

Il processo sui concorsi ASL truccati si è concluso con tre condanne, tra cui quella dell'ex senatore Pd Claudio Moscardelli. Sono stati condannati anche l'ex dirigente della ASL di Latina Claudio Rainone e il funzionario Mario Graziano Esposito, rispettivamente per un totale di sei anni e mezzo di reclusione.

Concorsi Asl truccati, il processo si chiude con tre condanne. Imputati l'ex senatore del Pd Claudio Moscardelli, l'ex dirigente della Asl di Latina Claudio Rainone e il funzionario dell'azienda sanitaria Mario Graziano Esposito. Tutti condannati, ma il politico e il dirigente sono stati assolti. Viterbotoday.it Scandalo concorsi, chieste le condanne per Moscardelli, Rainone ed Esposito - È prevista nel pomeriggio non prima delle 17,30 la sentenza del processo per lo scandalo dei concorsi truccati alla Asl di Latina. latinaoggi.eu

Scandalo concorsi, Claudio Moscardelli condannato a un anno - Tre anni e sei mesi per Claudio Rainone, un anno per Claudio Moscardelli, due anni per Mario Graziano Esposito, per questi ultimi pena sospesa. latinaoggi.eu

Assoluzione per la corruzione e condanna a un anno per altri reati contestati nell'ambito dei concorsi Asl truccati. È la sentenza nei confronti dell'ex senatore del Pd Claudio Moscardelli. Il commento dell'avvocato Renato Archidiacono - facebook.com facebook

Presunti concorsi truccati a Careggi e Meyer, raffica di proscioglimenti dlvr.it/TPd9DC ? #concorsi x.com

© Viterbotoday.it - Concorsi Asl truccati, condanne per sei anni e mezzo: c'è anche l'ex senatore Pd

Concorsi truccati nelle ASL lucane, prosegue il percorso giudiziario per 18 imputati

Video Concorsi truccati nelle ASL lucane, prosegue il percorso giudiziario per 18 imputati Video Concorsi truccati nelle ASL lucane, prosegue il percorso giudiziario per 18 imputati