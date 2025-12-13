Concorsi Asl truccati condanne per sei anni e mezzo | c' è anche l' ex senatore Pd

Il processo sui concorsi ASL truccati si è concluso con tre condanne, tra cui quella dell'ex senatore Pd Claudio Moscardelli. Sono stati condannati anche l'ex dirigente della ASL di Latina Claudio Rainone e il funzionario Mario Graziano Esposito, rispettivamente per un totale di sei anni e mezzo di reclusione.

