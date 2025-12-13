Concerto di Natale del coro e dell’orchestra dell’Università di Firenze

Lunedì 15 dicembre, nella suggestiva cornice della basilica della Santissima Annunziata, si terrà il concerto di Natale del coro e dell’orchestra dell’Università di Firenze. Un evento aperto a tutti, che celebra la musica come veicolo di unione e tradizione, nel cuore della città, offrendo un momento di condivisione e festa durante le festività natalizie.

Firenze, 13 dicembre – La musica come linguaggio comune, capace di unire la città durante le feste. Lunedì 15 dicembre la basilica della Santissima Annunziata farà da cornice al concerto di Natale del coro e dell’orchestra dell’Università di Firenze, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso libero, che prenderà il via alle 21 in uno dei luoghi più simbolici del centro storico. “Sotto un cielo di note” è il titolo scelto per la serata, pensata come un momento di condivisione e di incontro attraverso la forza evocativa della musica. L’iniziativa rientra nelle attività di spettacolo promosse dall’Ateneo fiorentino ed è realizzata con il coordinamento di Teresa Megale, delegata alle attività di spettacolo, a conferma del ruolo dell’università come spazio aperto alla città e alla sua vita culturale. Lanazione.it Concerto di Natale del coro e dell’orchestra dell’Università di Firenze - Sul podio dell’orchestra salirà Gabriele Centorbi, mentre il coro sarà diretto da Patrizio Paoli. lanazione.it

A Riccione “Dai cori al cuore”: Corone Orchestra Septet Ensemble insieme per celebrare il Natale - Prosegue il suggestivo viaggio musicale della rassegna di Riccione “Dai cori al cuore”, che trasforma la città in un palcoscenico di emozioni e melodie. chiamamicitta.it

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Natale2025 In Aula Paolo VI il Concerto di Natale in onore del Santo Padre Leone XIV, diretto dal Maestro Riccardo Muti x.com

???? ???????????? ???? ?????????????? ???? ???????????? ?? ?????????????????????? Concerto di Natale il 28 dicembre 2025 a Palazzo Mormino (Donnalucata). voci, Sax, Danza ed emozioni per tutta la famiglia. Apertura ore 17:00 con Ospite speciale : Babbo Natale Inizi - facebook.com facebook

© Lanazione.it - Concerto di Natale del coro e dell’orchestra dell’Università di Firenze