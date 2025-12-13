Concerto di Natale del coro e dell’orchestra dell’Università di Firenze

Lunedì 15 dicembre, nella suggestiva cornice della basilica della Santissima Annunziata, si terrà il concerto di Natale del coro e dell’orchestra dell’Università di Firenze. Un evento aperto a tutti, che celebra la musica come veicolo di unione e tradizione, nel cuore della città, offrendo un momento di condivisione e festa durante le festività natalizie.

Firenze, 13 dicembre – La musica come linguaggio comune, capace di unire la città durante le feste. Lunedì 15 dicembre la basilica della Santissima Annunziata farà da cornice al concerto di Natale del coro e dellorchestra dell’Università di Firenze, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso libero, che prenderà il via alle 21 in uno dei luoghi più simbolici del centro storico. “Sotto un cielo di note” è il titolo scelto per la serata, pensata come un momento di condivisione e di incontro attraverso la forza evocativa della musica. L’iniziativa rientra nelle attività di spettacolo promosse dall’Ateneo fiorentino ed è realizzata con il coordinamento di Teresa Megale, delegata alle attività di spettacolo, a conferma del ruolo dell’università come spazio aperto alla città e alla sua vita culturale. Lanazione.it

