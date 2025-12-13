Concerto Contro le Guerre ' Guariamo insieme il mondo rendiamolo un posto migliore per te per me tutti noi'
Il concerto pensato da Giuliana Pagano, propone canzoni che parlano di guerra e di pace. Da M. Jackson a F. De Andrè, "Guariamo insieme il mondo, rendiamolo un posto migliore, per te, per me, tutti noi" è lo slogan del Concerto, che invita tutti, a partire dai bambini, a sviluppare la cultura. Napolitoday.it
Opera for Peace, in concerto le voci della resistenza contro la guerra - Dirette dal maestro Kamal Khan, si sono esibite l'iraniana Forooz Razavi, l'italiana Serena Malfi e la ... tg24.sky.it
"???eµ?? ?a? ??µ?? – Guerra e matrimonio": il concerto di questa domenica, 14 dicembre, ci porterà in una Vienna sconvolta dalle guerre contro Napoleone, fino al matrimonio politico che sancisce l'ingresso dell'arciduchessa Maria Luigia sulla scena interna - facebook.com facebook
