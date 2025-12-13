conad dona la spesa al csv emilia

Conad Centro Nord ha donato 133.500 euro in tessere prepagate a Csv Emilia, supportando le associazioni impegnate nella lotta contro la povertà alimentare nelle province di Parma, Reggio e Piacenza. Un gesto di solidarietà che rafforza l’impegno del territorio nel contrasto alle difficoltà alimentari delle famiglie più vulnerabili.

Conad Centro Nord ha consegnato a Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato un totale di 133.500 euro in tessere prepagate Conad, destinati a sostenere le associazioni impegnate nel contrasto alla povertà alimentare nei territori di Parma, Reggio e Piacenza. Nella sola provincia reggiana sono stati consegnati 66.750 euro (51mila a Parma e 15mila a Piacenza). L’importo deriva dai premi non redenti dei due concorsi “Spesa Vincente” promossi da Conad Centro Nord rispettivamente nell’ottobre 2023 e nell’aprile 2024. "La collaborazione con Csv Emilia rappresenta per noi un valore profondo e consolidato – ha spiegato Paola Rondanini, componente del Cda di Conad Centro Nord – Destinare questi fondi alle associazioni che ogni giorno sostengono le famiglie in difficoltà significa rafforzare un impegno condiviso: essere presenti, con responsabilità e concretezza, nelle comunità in cui operiamo. Ilrestodelcarlino.it

