Con la moda di Glow ogni donna può sentirsi valorizzata

In un contesto in cui l’estetica del corpo si è evoluta, il mercato fashion si apre a nuove esigenze. “Glow”, marchio di moda curvy ormai da cinque anni, rappresenta una risposta concreta per le donne con taglie diverse da quelle da campionario, valorizzando ogni figura e offrendo stile e qualità.

L’estetica del corpo è cambiata e di conseguenza anche il nostro modo di comprare. Che cosa offre il mercato fashion a chi indossa taglie lontane da quelle da campionario? Lo sa benissimo “Glow”, il marchio di moda curvy che quest'anno compie 5 primavere. “Glow”, e i suoi fondatori hanno avuto. Napolitoday.it Con la moda di “Glow” ogni donna può sentirsi valorizzata - Che cosa offre il mercato fashion a chi indossa taglie lontane da quelle da campionario? napolitoday.it #Napoli- ONE GLOW NIGHT-SHINE YOUR GLOU ! Evento che unisce bellezza, benessere, sostenibilità, mode e imprenditoria. #Eventi #Culture #Bellezza #Moda #Imprenditoria #Sostenibilità #NanoTV - facebook.com facebook #Napoli- ONE GLOW NIGHT-SHINE YOUR GLOU ! Evento che unisce bellezza, benessere, sostenibilità, mode e imprenditoria. #Eventi #Culture #Bellezza #Moda #Imprenditoria #Sostenibilità #NanoTV x.com

TENDENZE MODA 2026: CAMBIA TUTTO!

Video TENDENZE MODA 2026: CAMBIA TUTTO! Video TENDENZE MODA 2026: CAMBIA TUTTO!