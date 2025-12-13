Con il nuovo patto europeo stop alle sentenze fantasiose sui migranti

Durante la festa di Atreju, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presentato il nuovo patto europeo volto a contrastare le sentenze infondate sui migranti. L’obiettivo è rafforzare la gestione dell’immigrazione e prevenire decisioni che, negli ultimi anni, hanno generato difficoltà per il nostro Paese.

Alla festa di Atreju interviene il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Uno dei temi di cui parla è la gestione dell'immigrazione, con lo sforzo del governo per disciplinarla, evitando quegli assalti che, negli ultimi anni, hanno prodotto solo problemi al nostro Paese.. Un fenomeno complesso da gestire. "La gestione del fenomeno migratorio - ha detto il ministro - continua a essere complessa perché i Paesi democratici, giustamente, in base ai principi che nascono dalla Convenzione di Ginevra, sono tenuti a dare ospitalità da chi scappa dalle guerre, da situazioni di persecuzione, ma nello stesso tempo sono tenuti a controllare pure i confini ma anche la difesa dei confini. Ilgiornale.it Con il nuovo patto europeo stop alle sentenze fantasiose sui migranti - Il ministro Piantedosi ad Atreju: "Ringrazio il commissario europeo Brunner perché dal momento dell'assunzione del suo incarico c'è stato un cambio di passo in Europa" ... msn.com

Nuovo Patto migrazione e asilo non garantisce i diritti dei minori - L’approvazione da parte dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, non garantisce il pieno rispetto dei diritti dei minori in Europa. savethechildren.it

Tra le pieghe del nuovo Patto della Concordia spunta anche una novità di carattere estetico. A partire dalla prossima stagione, infatti, scatta l'obbligo per tutte le squadre di esibire il logo della FIA sul muso delle monoposto. Le direttive sono geometriche: il freg - facebook.com facebook

F1, firmato il nuovo patto della Concordia: stabilità fino al 2030 e via alla nuova era #F1 #FIA #LibertyMedia #Formula1 x.com

© Ilgiornale.it - "Con il nuovo patto europeo stop alle sentenze fantasiose sui migranti"

La Commissione Ue svela il nuovo patto europeo su migrazione e asilo

Video La Commissione Ue svela il nuovo patto europeo su migrazione e asilo Video La Commissione Ue svela il nuovo patto europeo su migrazione e asilo