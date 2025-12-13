Il Forlì in frenata, il Carpi in ascesa. L’indicatore di forma alla vigilia del derby di oggi al " Morgagni " (dove i biancorossi non vincono da 36 anni) maschera le difficoltà che troverà la squadra di Cassani, a caccia di un’altra tacca esterna (fin qui 5 vittorie in 8 trasferte) per fortificare il quarto posto, contro un avversario a -4 che ha colto solo un punto in 5 giornate. "Siamo pronti ad affrontare una squadra che sicuramente partirà forte visto il loro momento delicato – spiega Stefano Cassani – che ha un’identità chiara ed è ben allenata. Dovremo approcciare bene come con la Vis, ma cercando di arrivare fino in fondo". Ilrestodelcarlino.it

"Con il Forlì saranno decisivi i duelli in campo" - L’indicatore di forma alla vigilia del derby di oggi al "Morgagni" (dove... ilrestodelcarlino.it