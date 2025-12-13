Comune due progetti sociali per chi non ha una casa

Il Comune di Sciacca ha avviato due progetti sociali dedicati a supportare persone e famiglie senza una casa o in difficoltà abitativa. Queste iniziative mirano a offrire assistenza concreta e a favorire l’inclusione sociale, rispondendo alle esigenze di chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

Due progetti sociali del Comune di Sciacca sono già operativi per sostenere persone e famiglie in difficoltà, senza fissa dimora o prive di un'abitazione. Si tratta di "Housing first" e "Stazione di posta", iniziative finanziate con la misura 5 del Pnrr. Il sindaco Fabio Termine e l'assessore alle.

