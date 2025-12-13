Como Città della Musica Il festival è un omaggio a Verdi

Como si conferma come la Città della Musica con l'edizione 19 del festival, che inaugura con l'opera Macbeth di Giuseppe Verdi. La XII edizione di

L’opera Macbeth di Giuseppe Verdi, scelta per la XII edizione di "200.Com Un progetto per la città", andrà in scena all’ Arena del Teatro Sociale di Como e inaugurerà il Festival Como Città della Musica, nella sua 19ª edizione. Quattro le serate in programma con l’opera verdiana, anteprima il 30 giugno per i giovani Under30. Ai coristi è stata presentata la regista che sarà il loro punto di riferimento nel percorso fino alla messa in scena: sarà Paola Brunello (nella foto), studi in pianoforte e filosofia al Conservatorio e all’Università di Torino, ha lavorato come assistente alla regia in diversi teatri italiani, approdando ora a Macbeth, la sua prima regia. Ilgiorno.it

Como, sicurezza in città. Forza Italia - Provincia di Como: «Questione ignorata dall'Amministrazione. Serve invertire la rotta» https://www.comonews.it/politica/como-sicurezza-in-citta-forza-italia-questione-ignorata-serve-invertire-la-rotta/ #notizieacomo #giorna - facebook.com facebook