Commento al Vangelo di oggi 13 dicembre 2025 | Mt 17,10-13

L’odierna lettura evangelica ci invita a riflettere sulla figura di Giovanni il Battista e sulla sua missione di preparare la via al Messia. Meditare su Mt 17,10-13 ci aiuta a comprendere l’importanza della testimonianza e della fede, invitandoci a rinnovare il nostro cammino spirituale e ad accogliere con cuore aperto la Parola di Dio.

Meditiamo il Vangelo del 13 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Santa Lucia, vergine e martire Dal Vangelo secondo Matteo Mt 17,10-13 Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elìa?». Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it Vangelo del 13 dicembre: il commento di mons. Angelo Spina - In un video, monsignor Angelo Spina, vescovo della diocesi di Ancona- interris.it

Commento al Vangelo di oggi 12 dicembre 2025: Mt 11,16-19 - Meditiamo il Vangelo del 12 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. lalucedimaria.it

Commento al Vangelo del 13 Dicembre - facebook.com facebook

A @dibuonmattino un commento al Vangelo del giorno con don Enzo Falasca, Dir. Uff. Famiglia e Nuova Evangelizzazione Diocesi di Isernia-Venafro Rivedi su play2000.it/detail/8 #Tv2000 #9dicembre x.com

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 13 dicembre 2025: Mt 17,10-13

13 Dicembre Vangelo del Giorno Commento Benedizione ? Liturgia della Parola

Video 13 Dicembre Vangelo del Giorno Commento Benedizione ? Liturgia della Parola Video 13 Dicembre Vangelo del Giorno Commento Benedizione ? Liturgia della Parola