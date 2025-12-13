Come rimanere clandestini e vivere felici | follia al Corvetto il manuale con le istruzioni per evitare i Cpr affisso sui muri

Un inquietante manuale in cinque lingue circola al Corvetto, offrendo istruzioni su come rimanere clandestini e evitare i centri di rimpatrio. Un documento che sembra promuovere l'illegalità e la fuga dalle autorità, suscitando preoccupazione e discussioni sulla gestione dell’immigrazione e sulla sicurezza pubblica.

Come rimanere clandestini e vivere felici. Ecco il manuale anti Cpr, un vademecum in 5 lingue per insegnare ai clandestini come continuare ad esserlo e non finire nei centri per il rimpatrio. L'assurdo accade al Corvetto, a Milano, in un delirio propugnato dai centri sociali ai quali si deve l'affissione sui muri del quartiere dei volantini che spiegano agli extracomunitari irregolari come dribblare le regole. Una provocazione grave contro lo Stato italiano. Per giunta gravissima in un quartiere dove c'è già troppo antagonismo contro le forze dell'ordine: ricordiamo il caso Ramy e in ultimo le contestazioni per l'Ambrogino d'oro al nucleo radiomobile dei carabinieri.

