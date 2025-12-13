Come liberarsi dei piccioni senza reti e spuntoni
Scopri come allontanare i piccioni senza ricorrere a reti o spuntoni. La soluzione innovativa di SkyPest utilizza campi magnetici
Campi magnetici «gentili» al posto delle barriere fisiche: così SkyPest tutela coperture, pannelli e decoro urbano tenendo lontani i volatili. Ecodibergamo.it
Come liberarsi dei piccioni senza reti e spuntoni - Campi magnetici «gentili» al posto delle barriere fisiche: così SkyPest tutela coperture, pannelli e decoro urbano tenendo lontani i volatili ... ecodibergamo.it
Paola Pigni ha detto con le sue corse all’Italia che correre è libertà, e liberarsi, comunicare con le altre e con gli altri Un’iniziativa bellissima che sottoscrivo e diffondo con grande piacere! - facebook.com facebook
Come liberarsi di colombi sul balcone senza mettere gli spintoni #marcocritelli #lifehacks
Video Come liberarsi di colombi sul balcone senza mettere gli spintoni #marcocritelli #lifehacks