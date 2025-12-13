Com’è il mare in Emilia Romagna | ecco quali sono i tratti balneari più puliti

Il mare della Riviera Adriatica in Emilia-Romagna si distingue per la sua qualità, grazie alle analisi condotte da Arpae e dalle Usl tra il 2021 e il 2024. La recente delibera della Giunta de Pascale conferma lo stato di buona salute delle acque di balneazione, evidenziando i tratti più puliti della regione lungo la sua costa.

Rimini, 13 dicembre 2025 – Il mare della Riviera Adriatica gode di ottima salute. Lo rivela la delibera della Giunta de Pascale del 9 dicembre scorso, che ha classificato le 98 acque marine di balneazione della Riviera Adriatica dell'Emilia-Romagna al termine della stagione balneare, sulla base dei campionamenti effettuati da Arpae e dalle Aziende Usl nell'ultimo quadriennio (2021-2024). I campionamenti di monitoraggio delle acque di balneazione hanno mostrato risultati classificati come ‘eccellenti, in molti punti del litorale. Ecco la divisione provincia per provincia di tutti i tratti di spiaggia risultati col massimo della valutazione (‘eccellente’ per l’appunto). Ilrestodelcarlino.it

