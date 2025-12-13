Come d’Incanto in scena a Foligno con Innuendo

“Come d’Incanto” è il nuovo spettacolo natalizio della compagnia Innuendo, un grande show dedicato al mondo Disney. Pensato per tutta la famiglia, l’evento si svolge all’ Auditorium San Domenico di Foligno, offrendo due appuntamenti: stasera alle 21 e domani alle 17.

“Come d’Incanto” è il nuovo spettacolo natalizio della compagnia Innuendo, un grande show a tema Disney pensato appositamente per tutta la famiglia, in scena all’ Auditorium San Domenico stasera alle 21 e domani alle 17. Al centro di “Come d’Incanto“ (nella foto) c’è l’idea di un appuntamento da vivere insieme, genitori e figli, dove le colonne sonore Disney diventano il filo rosso per unire generazioni diverse nella stessa magia. La formula è quella di un concerto animato, con effetti speciali, scenografie e un ritmo pensato per mantenere sempre alta l’attenzione dei più piccoli senza rinunciare alla qualità artistica che conquista anche il pubblico adulto. Lanazione.it

