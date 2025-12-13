Colpo in un’abitazione mentre i proprietari erano fuori | portati via oro e argento

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un furto si è verificato a Cautano, nella frazione Cacciano, lungo via Principe Umberto, mentre i proprietari erano assenti. I malviventi hanno portato via oro e argento dall’abitazione, lasciando gli abitanti sotto shock. L’episodio si è verificato in tempi rapidi, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Furto in un’abitazione a Cautano, nella frazione Cacciano, lungo via Principe Umberto. Ignoti si sono introdotti all’interno della casa approfittando dell’assenza dei proprietari. I malviventi, una volta dentro, hanno messo a soqquadro le stanze e si sono impossessati di oro e argento, il cui valore non è stato quantificato. È successo nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio per i primi rilievi. Successivamente i proprietari hanno formalizzato la denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Cautano. Sono in corso gli accertamenti per risalire agli autori del furto. Anteprima24.it

Colpo in pieno giorno a Cingoli con i ladri che fanno razzia di soldi e oro - Hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per forzare una finestra e fare razzia di tutto ciò che sono riusciti a trovare: banconote e oro. corriereadriatico.it

Ladri in casa: tentano il colpo mentre i proprietari dormono, ma vengono incastrati dalle telecamere - Tentato furto mercoledì sera in una villetta di via Brigata Emilia nella frazione di Pero. ilgazzettino.it

colpo in un8217abitazione mentre i proprietari erano fuori portati via oro e argento

© Anteprima24.it - Colpo in un’abitazione mentre i proprietari erano fuori: portati via oro e argento