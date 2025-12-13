Colpo d' arma da fuoco esploso davanti a un bar affollato paura a Casalecchio | 2 arresti

A Casalecchio di Reno, un episodio di violenza ha sconvolto la tranquillità del quartiere: un colpo d'arma da fuoco esploso davanti a un bar affollato ha portato all’arresto di due persone. L’intervento rapido dei carabinieri ha evitato conseguenze peggiori, ma l’evento ha suscitato paura e preoccupazione tra i residenti.

Casalecchio di Reno (Bologna), 13 dicembre 2025 – Attimi di tensione a Casalecchio di Reno, dove l’allarme per la presenza di un uomo armato di fucile a pompa ha fatto scattare l’intervento immediato dei carabinieri. I militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia Bologna Borgo Panigale sono intervenuti in via Calzavecchio per verificare una segnalazione telefonica che riferiva di un colpo esploso davanti a un bar affollato. Arrivati sul posto, hanno notato due uomini che, alla vista delle pattuglie, hanno tentato di allontanarsi in fretta. Bloccati dopo pochi istanti, si tratta di un 39enne nato a Bologna e di un 40enne nato a Pescara, entrambi residenti a Casalecchio di Reno. Ilrestodelcarlino.it Colpo d'arma da fuoco esploso davanti a un bar affollato, paura a Casalecchio: 2 arresti - Intervento dei carabinieri in via Calzavecchio dopo la segnalazione di un cittadino: sequestrati una pistola pronta a fare fuoco e un fucile a pompa con matricola abrasa ... msn.com

