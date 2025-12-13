Colesterolo alto | ecco gli alimenti che lo mandano al tappeto

Il colesterolo alto rappresenta un rischio per la salute cardiovascolare, ma può essere controllato attraverso l'alimentazione. In questo articolo, esploreremo gli alimenti che contribuiscono ad aumentare i livelli di colesterolo nel sangue, aiutandoti a individuare le scelte più salutari per mantenere un equilibrio lipidico ottimale.

Parte lipidica presente nel nostro sangue, il colesterolo è parte attiva nella costruzione della struttura cellulare oltre che per il benessere dell'organismo stesso. Viene prodotto in grande misura dal fegato e, in parte, introdotto attraverso una dieta adeguata. Ma cedere alle lusinghe della tavola e a pietanze ricche di grassi può aumentarne i valori, favorendo così un accumulo di grasso all'interno dei vasi sanguini. Oltre alla possibilità di sviluppare problematiche cardiache. Per questo motivo è importante monitorarne i valori abbracciando uno stile di vita più sano, a partire dall'alimentazione. Ilgiornale.it

