COEZ porta il suo ‘From The Rooftop’ nell’Anfiteatro di Pompei per BOP 2026
Coez porta il suo concerto ‘From The Rooftop’ nell’Anfiteatro di Pompei, un evento speciale all’interno del cartellone di B.O.P. – Beats of Pompeii 2026. Questa iniziativa segna una prima volta significativa, arricchendo il festival con un’inedita esperienza musicale in uno dei luoghi più iconici al mondo.
Il cartellone di B.O.P. – Beats of Pompeii 2026 si arricchisce di una nuova, significativa tessera e segna un’importante prima volta. Dopo gli annunci di mostri sacri del prog e del rock sperimentale come BEAT (con Belew, Levin, Vai e Carey), Marillion, Opeth, Savatage e le atmosfere epiche degli. Napolitoday.it
Coez, è uscito il singolo Mal di te: "Dopo Volare, sono tornato con i piedi per terra" - Il brano, che segna il ritorno del cantautore dopo "Volare”, anticipa il suo prossimo album in uscita in primavera. tg24.sky.it
Coez arriva a Roma con un doppio sold out - Dopo la data zero di Ancona, Coez porta il suo tour al Palazzo dello Sport con due date romane entrambe sold out, il 14 e 15 novembre. rainews.it
COEZ LIVE A PALERMO Coez annuncia il nuovo tour live 2026 From the Rooftop con una sorpresa speciale in regalo per chi acquisterà il biglietto! 12 settembre 2026 - Palermo, Teatro di Verdura Biglietti disponibili on-line da sabato 13 dicembre ore 1 - facebook.com facebook
Coez, Franco126, Tommaso Paradiso - Roma di notte (Visual)