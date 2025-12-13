COEZ porta il suo ‘From The Rooftop’ nell’Anfiteatro di Pompei per BOP 2026

Coez porta il suo concerto ‘From The Rooftop’ nell’Anfiteatro di Pompei, un evento speciale all’interno del cartellone di B.O.P. – Beats of Pompeii 2026. Questa iniziativa segna una prima volta significativa, arricchendo il festival con un’inedita esperienza musicale in uno dei luoghi più iconici al mondo.

Il cartellone di B.O.P. – Beats of Pompeii 2026 si arricchisce di una nuova, significativa tessera e segna un’importante prima volta. Dopo gli annunci di mostri sacri del prog e del rock sperimentale come BEAT (con Belew, Levin, Vai e Carey), Marillion, Opeth, Savatage e le atmosfere epiche degli. Napolitoday.it

