Coez al via da Firenze il tour 2026 | parte la corsa ai biglietti
Il 9 luglio 2026, l'Anfiteatro delle Cascine di Firenze ospiterà l'inizio del nuovo tour di Coez, intitolato
Firenze, 13 dicembre 2025 – Partirà giovedì 9 luglio dall’Anfiteatro delle Cascine di Firenze il nuovo tour Coez Live 2026 - From The Rooftop. Prodotto e organizzato da Vivo Concerti, il nuovo tour porterà Coez nelle location più suggestive in tutta Italia. “Ci tenevo a riportare dal vivo il Rooftop – spiega il cantautore romano - tornando in estate con un nuovo spettacolo nei teatri di pietra e in posti magici. Abbiamo pensato di regalare ad ognuno di voi che comprerà un biglietto una piccola anteprima del nuovo Rooftop, il terzo capitolo della saga che uscirà in primavera”. I biglietti per la data fiorentina sono disponibili da sabato 13 dicembre. Lanazione.it
COEZ annuncia il nuovo tour COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP [info e Biglietti] - FROM THE ROOFTOP che porterà il cantautore romano ad esibirsi nelle location più suggestive in tutta Italia. newsic.it
Coez, la possibile scaletta del concerto a Firenze - Sabato 6 dicembre il cantautore porterà la sua musica sul palco del Nelson Mandela Forum, questo l’indirizzo: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze. tg24.sky.it
Coez torna dal vivo con nuovi appuntamenti di FROM THE ROOFTOP! 9 luglio 2026 | Firenze, Anfiteatro delle Cascine 11 luglio 2026 | Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi 16 luglio 2026 | Cernobbio (CO), Lake Sound Park 25 luglio 2026 | Gardone x.com
Coez torna dal vivo con nuovi appuntamenti di FROM THE ROOFTOP! 9 luglio 2026 | Firenze, Anfiteatro delle Cascine 11 luglio 2026 | Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi 16 luglio 2026 | Cernobbio (CO), Lake Sound Park 25 luglio 2026 | Gardone - facebook.com facebook
Coez Live 2025: il tour autunnale nei palasport - Clip 1: Aftermovie