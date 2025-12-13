Coez al via da Firenze il tour 2026 | parte la corsa ai biglietti

Il 9 luglio 2026, l'Anfiteatro delle Cascine di Firenze ospiterà l'inizio del nuovo tour di Coez, intitolato

Firenze, 13 dicembre 2025 – Partirà giovedì 9 luglio dall’Anfiteatro delle Cascine di Firenze il nuovo tour Coez Live 2026 - From The Rooftop. Prodotto e organizzato da Vivo Concerti, il nuovo tour porterà Coez nelle location più suggestive in tutta Italia. “Ci tenevo a riportare dal vivo il Rooftop – spiega il cantautore romano - tornando in estate con un nuovo spettacolo nei teatri di pietra e in posti magici. Abbiamo pensato di regalare ad ognuno di voi che comprerà un biglietto una piccola anteprima del nuovo Rooftop, il terzo capitolo della saga che uscirà in primavera”. I biglietti per la data fiorentina sono disponibili da sabato 13 dicembre. Lanazione.it

