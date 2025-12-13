Coesione le Regioni chiedono più tempo Foti | Spendete troppo poco sulla casa

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Regioni chiedono più tempo per l'attuazione degli Accordi di Coesione, avanzando una richiesta che ora passa alla Conferenza Stato-Regioni. Il dibattito si concentra sulla necessità di rivedere i tempi stabiliti, con Foti che sottolinea come si investa troppo poco nel settore abitativo. La decisione definitiva spetta ora alle istituzioni coinvolte.

La palla passa alla Conferenza Stato-Regioni. Si deciderà in quella sede se la richiesta avanzata dalle Regioni di rimodulare i tempi per l'attuazione degli Accordi di Coesione. Ilmattino.it

coesione regioni chiedono pi249Coesione, le Regioni chiedono più tempo. Foti: «Spendete troppo poco sulla casa» - Si deciderà in quella sede se la richiesta avanzata dalle Regioni di rimodulare i tempi per l'attuazione degli Accordi di ... ilmattino.it

Fondi di coesione, spesa a rilento: le Regioni chiedono più tempo - Lo aveva annunciato il ministro degli Affari europei, del Pnrr e delle Politiche di Coesione Tommaso Foti nella recente intervista al Mattino: da parte delle Regioni, aveva detto in sintesi, si ... ilmattino.it

coesione le regioni chiedono pi249 tempo foti spendete troppo poco sulla casa

© Ilmattino.it - Coesione, le Regioni chiedono più tempo. Foti: «Spendete troppo poco sulla casa»