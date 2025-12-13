Codice bianco ma con soluzione lampo | la mia visita a sorpresa al Pronto soccorso

Un'inaspettata visita al Pronto Soccorso rivela un ambiente insolito, con poche persone e tempi di attesa ridotti. Potrebbe trattarsi di un effetto temporaneo legato alle festività imminenti, che spinge i pazienti a posticipare le visite o a cercare alternative. Un quadro che suscita curiosità e riflessioni sul comportamento della popolazione in questo periodo.

Magari sarà per quello. Solo una fugace idea, beninteso, ma il sospetto che la gente eviti di affollare il pronto soccorso a ridosso delle imminenti festività si affaccia. L’ipotesi, ovviamente non regge se in presenza d’infortuni o accidenti di certa gravità, ma in tutti gli altri casi non è da. Perugiatoday.it

