Coach priftis Attenzione perché giocano a ritmi alti

Coach Priftis mette in guardia: i biancorossi affrontano avversari che giocano a ritmi elevati. Dopo il successo a Zagabria, la squadra si prepara ora per la prossima sfida a Trieste, proseguendo il percorso con determinazione e concentrazione.

‘On the road again’. Parafrasando un grande successo dei ‘Canned Heat’, i biancorossi si trovano ancora per strada, nel senso che dopo il blitz ottenuto mercoledì sera alla Drazen Petrovic Hall di Zagabria hanno fatto rotta direttamente verso Trieste. Oggi alle 18,30 sono attesi dalla sfida con i giuliani (diretta su Sky Sport oltre che su LbaTv), un match che dovranno strappare dalle mani di Markel Brown e soci per interrompere una striscia negativa che in Serie A va avanti da sette partite (ultimo successo il 20 ottobre, con Varese). "Trieste è una squadra forte, che gioca in un modo ben definito soprattutto in attacco - l’analisi di coach Priftis -. Sport.quotidiano.net

Coach Priftis vuole aprire un nuovo ciclo: "Serve precisione per limitare il contropiede" - L’analisi del tecnico ateniese: "Il Cedevita corre tanto e ha un ritmo alto, dunque attenzione a rimbalzo e tiro". msn.com