cnr precari da stabilizzare posti a rischio anche a ferrara

Anche i precari di Ferrara e di tutta la regione partecipano alla mobilitazione in corso nella sede centrale del Cnr a Roma, per chiedere maggiori risorse in legge di bilancio per la stabilizzazione dei precari ed in generale la programmazione dei concorsi. In totale in città si tratta di una trentina di unità di personale tra ricercatori, tecnologi e amministrativi, di cui una decina sono personale precario (ricercatori a tempo determinato e assegnisti di ricerca). In questi giorni i rappresentanti cittadini hanno contattato anche il sindaco Fabbri, che ha espresso interesse e attenzione al tema in questione, che pone in ansia decine di persone a Ferrara e centinaia in tutta Italia. Ilrestodelcarlino.it

