Classifica FIMI dal 5 all’11 Dicembre 2025 | Mariah Carey Conquista la Vetta con All I Want For Christmas Is You Ultimo Trionfa negli Album
La settimana dal 5 all’11 dicembre 2025 segna l’ingresso trionfale delle festività nelle classifiche FIMI, con Mariah Carey che conquista la vetta con
La settimana musicale dal 5 all’11 dicembre 2025 segna l’inizio ufficiale del dominio natalizio nelle classifiche FIMI. Come da tradizione consolidata, la regina indiscussa del Natale Mariah Carey torna a conquistare il primo posto dei singoli, mentre negli album spicca il debutto trionfale di Ultimo con il suo live album. Indice. Mariah Carey Riconquista il Trono della Classifica FIMI Singoli. Classifica FIMI 5-11 dicembre 2025 – La Top 20 Singoli: Dominio delle Hit Natalizie. Gli Artisti Italiani nella Top 20. Ero Caddeo: Il Talento di X Factor Sale in Classifica. Classifica FIMI 5-11 dicembre 2025 – Album: Ultimo Conquista il Primo Posto. Atomheartmagazine.com
Classifiche italiane. ???? Online il podio dei singoli e album più venduti della settimana in Italia secondo la classifica FIMI. - facebook.com facebook
Classifica #FIMI dal 5 all’11 dicembre 2025, #MariahCarey già in vetta con All I Want For Christmas Is You Negli album si prende il primo posto #Ultimo davanti ad #EmisKilla. Ecco gli aggiornamenti x.com