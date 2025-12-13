Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026 | Diggins resta in testa Ganz a ridosso della top 30

La stagione 2025-2026 di sci di fondo femminile è iniziata a Ruka e si concluderà a Lake Placid, con 27 gare e il Tour de Ski in Italia. Diggins guida la classifica, mentre Ganz si avvicina alla top 30. Ecco la situazione aggiornata della Coppa del Mondo femminile.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026. Oasport.it Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin salda in vetta, Goggia a ridosso della top10 - Mikaela Shiffrin svetta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025- oasport.it

Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile Val d'Isere: vince Meillard, Vinatzer 8^ - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile Val d'Isere: vince Meillard, Vinatzer 8^ ... sport.sky.it

Coppa del Mondo di SKICROSS - Val Thorens (Francia) - Ancora un podio per Simone Deromedis, oggi secondo al termine di una spettacolare big final. Vince il canadese Kevin Drury, Deromedis è in testa alla classifica generale di Coppa. - facebook.com facebook

Coppa del Mondo di SKICROSS - Val Thorens (Francia) - Ancora un podio per Simone Deromedis, oggi secondo al termine di una spettacolare big final. Vince il canadese Kevin Drury, Deromedis è in testa alla classifica generale di Coppa. x.com

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins resta in testa, Ganz a ridosso della top 30

Goggia subito fuori, a Soelden vince Scheib | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Video Goggia subito fuori, a Soelden vince Scheib | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26 Video Goggia subito fuori, a Soelden vince Scheib | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26