Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt allunga in testa Vinatzer a ridosso della top five
Ecco la classifica aggiornata della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026, con Marco Odermatt che consolida la sua leadership dopo il gigante di Val d’Isère. L’elvetico mantiene un vantaggio considerevole su Stefan Brennsteiner, mentre Vinatzer si avvicina alla top five, confermando un crescente equilibrio tra i protagonisti della stagione.
Al termine del gigante maschile di Val d’Isere lo svizzero Marco Odermatt allunga in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’elvetico comanda con 505 punti, mentre l’austriaco Stefan Brennsteiner si porta al secondo posto a -260. Nella graduatoria di specialità lo svizzero si porta da solo al comando con 260 punti, staccando l’austriaco Stefan Brennsteiner, ora secondo con 245. Alex Vinatzer sale in sesta posizione a quota 201 nella classifica generale, mentre nella graduatoria di specialità lo stesso azzurro è quarto a quota 189. Dopo i Giochi, a marzo, nuova parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. Oasport.it
Coppa del Mondo di SKICROSS - Val Thorens (Francia) - Ancora un podio per Simone Deromedis, oggi secondo al termine di una spettacolare big final. Vince il canadese Kevin Drury, Deromedis è in testa alla classifica generale di Coppa. - facebook.com facebook
