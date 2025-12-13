Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Shiffrin salda in vetta Goggia a ridosso della top10

La classifica della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 vede Mikaela Shiffrin saldamente in vetta, mantenendo il primato dopo la seconda discesa libera a St. Moritz. La competizione si fa sempre più avvincente, con Sofia Goggia vicina alla top10, mentre le protagoniste continuano a sfidarsi sulle piste.

Mikaela Shiffrin svetta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la disputa della seconda discesa libera a St. Moritz. La statunitense non si è presentata al cancelletto di partenza in Svizzera, ma anche l’albanese Lara Colturi, sua immediata inseguitrice, non ha gareggiato sulle nevi elvetiche: 156 punti di vantaggio su Colturi. La miglior italiana in graduatoria è Sofia Goggia, salita all’11° posto dopo la terza posizione raggiunta in Engadina, agganciata da una scatenata Lindsey Vonn: la 41enne statunitense ha battuto ogni record di longevità ed ha chiuso alla piazza d’onore la seconda discesa libera di questa annata agonistica, confermandosi al comando della classifica di specialità. Oasport.it

