La classifica Top Of The Album di Fimi per la settimana dal 5 all’11 dicembre si rinnova, con Ultimo che conquista immediatamente il primo posto. Sul podio si attestano anche Emis Killa e Olly, confermando la vivacità del panorama musicale italiano e la presenza di artisti consolidati e emergenti nelle posizioni di rilievo.

Un podio rinnovato quello della Classifica Top Of The Album di Fimi elaborata sui dati della settimana dal 5 all’11 dicembre, dove troviamo nelle posizioni più alte Ultimo, Emis Killa ed Olly. Scivola dalla #5 alla #10, Una Storia Importante di Eros Ramazzotti. Pubblicato lo scorso 21 novembre, l’album è presente da tre settimane nella top ten. Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carín León, Elisa, Giorgia, Jovanotti, Kany García, Lali, Max Pezzali e Ultimo sono i grandi artisti che accompagnano il cantautore romano in un viaggio lungo quindici tracce tra brani inediti e alcune delle hit più iconiche della sua carriera riarrangiate in una nuova veste in versione italiana e spagnola. Metropolitanmagazine.it Classifica album, Ultimo entra direttamente al primo posto - L'articolo Classifica Album, Ultimo entra direttamente al primo posto proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

