classifica album ultimo entra direttamente al primo posto

La classifica Top Of The Album di Fimi per la settimana dal 5 all’11 dicembre si rinnova, con Ultimo che conquista immediatamente il primo posto. Sul podio si attestano anche Emis Killa e Olly, confermando la vivacità del panorama musicale italiano e la presenza di artisti consolidati e emergenti nelle posizioni di rilievo.

Un podio rinnovato quello della Classifica Top Of The Album di Fimi elaborata sui dati della settimana dal 5 all’11 dicembre, dove troviamo nelle posizioni più alte Ultimo, Emis Killa ed Olly. Scivola dalla #5 alla #10, Una Storia Importante di Eros Ramazzotti. Pubblicato lo scorso 21 novembre, l’album è presente da tre settimane nella top ten. Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carín León, Elisa, Giorgia, Jovanotti, Kany García, Lali, Max Pezzali  e  Ultimo  sono i grandi artisti che accompagnano il cantautore romano in un viaggio lungo quindici tracce tra brani inediti e alcune delle hit più iconiche della sua carriera riarrangiate in una nuova veste in versione italiana e spagnola. Metropolitanmagazine.it

Arriva MARIAH CAREY nei singoli L'album segue la scia di ULTIMO LIVE STADI 2024 che lo scorso maggio debuttava in testa alla classifica dopo 6 ...

