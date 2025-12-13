Cittadini in Quartiere | Il silenzio elettorale vale per tutti

In vista delle prossime elezioni per i consigli di quartiere, il gruppo civico Cittadini in Quartiere richiama l'attenzione sul rispetto del silenzio elettorale, sottolineando l'importanza di un corretto svolgimento della campagna. L'osservanza delle regole è fondamentale per garantire un processo elettorale trasparente e rispettoso di tutti i cittadini coinvolti.

Si vota in questi giorni per i consigli di quartiere e il gruppo civico Cittadini in Quartiere è intervenuto per richiamare l’attenzione sul rispetto delle regole e sul corretto svolgimento della campagna elettorale. “Ogni campagna elettorale ha regole precise. Senza entrare nel merito di come si. Cesenatoday.it

In piazza col capellino del "Sì" al referendum. Bufera su Bersani al corteo pro Pal - Come era ampiamente prevedibile da quando era stata fissata la data di oggi, la manifestazione organizzata dal centrosinistra a favore di Gaza e dello Stato palestinese è stata utilizzata (anche) come ... ilgiornale.it

Consigli di quartiere. Oltre 2.500 voti online - Andamento positivo delle consultazioni via web: l’obiettivo è facilitare e incrementare l’affluenza alle urne combattendo così l’astensionismo. msn.com