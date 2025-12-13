Cittadini in Quartiere | Il silenzio elettorale vale per tutti
In vista delle prossime elezioni per i consigli di quartiere, il gruppo civico Cittadini in Quartiere richiama l'attenzione sul rispetto del silenzio elettorale, sottolineando l'importanza di un corretto svolgimento della campagna. L'osservanza delle regole è fondamentale per garantire un processo elettorale trasparente e rispettoso di tutti i cittadini coinvolti.
Si vota in questi giorni per i consigli di quartiere e il gruppo civico Cittadini in Quartiere è intervenuto per richiamare l’attenzione sul rispetto delle regole e sul corretto svolgimento della campagna elettorale. “Ogni campagna elettorale ha regole precise. Senza entrare nel merito di come si. Cesenatoday.it
