Città sicure digitali | appalti tecnologie e privacy per la videosorveglianza urbana

L'evento approfondisce le sfide e le opportunità della videosorveglianza urbana, analizzando aspetti tecnologici, normativi e di privacy. La giornata formativa si svolgerà giovedì 18 dicembre a Torremaggiore, offrendo spunti e confronto su come rendere le città più sicure attraverso l'uso consapevole delle nuove tecnologie.

È da questa intuizione che prende forma ‘’, la giornata formativa in programma giovedì 18 dicembre a Torremaggiore, nella sala ricevimenti di Villa Maggiore. La splendida location di Torremaggiore si trasformerà. Foggiatoday.it

