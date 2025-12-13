Città invasa da pacchi e corrieri L’appello ad aiutare i negozianti | Acquistiamo sotto casa

In vista delle festività natalizie, Pistoia si anima di corrieri e pacchi, evidenziando la crescente presenza dello shopping online. Il presidente di Confesercenti provinciale, Pierluigi Lorenzini, invita i cittadini a sostenere i negozi di prossimità con un semplice gesto: acquistare sotto casa. Un appello volto a valorizzare il commercio locale e a rafforzare il tessuto commerciale della città.

Pistoia, 13 dicembre 2025 – L’appello del presidente di Confesercenti provinciale Pierluigi Lorenzini è di quelli precisi e puntuali: “ Acquista sotto casa, per Natale regala valore, compra sotto casa” aderendo alla campagna lanciata dalla stessa associazione di categoria in vista di queste festività e la necessità di essere vicini, e al fianco, dei negozi di prossimità. PISTOIA "Una gita fuoriporta", serie tv dedicata ai viaggi e al lifestyle in onda su Sky (canale 222), fa tappa a. “Segnaliamo da tempo - afferma Lorenzini - una pericolosa tendenza, ovvero che nuove imprese non aprono più, mentre per quelle esistenti diventa sempre più difficile resistere alla concorrenza del commercio online e della grande distribuzione. Lanazione.it

