Cisl Romagna a Roma | Migliorare la Manovra serve costruire un patto di responsabilità

La Cisl Romagna ha partecipato con entusiasmo alla manifestazione nazionale a Roma, tenutasi in Piazza Santi Apostoli. L'obiettivo è stato sottolineare la necessità di migliorare la Manovra e di costruire un patto di responsabilità tra le parti sociali e istituzionali. Un momento di confronto e impegno per promuovere politiche più eque e sostenibili.

Una partecipazione ampia ha caratterizzato la presenza della Cisl Romagna alla manifestazione nazionale organizzata dalla Cisl in Piazza Santi Apostoli, a Roma. L’iniziativa si inserisce nel percorso del “Cammino della responsabilità”, il progetto con cui la Cisl sta promuovendo un nuovo modello. Forlitoday.it Sciopero generale, CISL Romagna a Roma: “Serve Patto di responsabilità” - Una partecipazione ampia ha caratterizzato la presenza della CISL Romagna alla manifestazione nazionale organizzata dalla CISL in Piazza Santi Apostoli, a ... chiamamicitta.it

La Cisl in piazza, 'migliorare la manovra e costruire un patto' - Al via la manifestazione nazionale della Cisl a Roma, sotto lo slogan "Migliorare la manovra, costruire un Patto", con la segretaria generale Daniela Fumarola. ansa.it

Cisl Romagna. . Sul cammino della responsabilità. Migliorare la Manovra - Costruire un Patto. Sabato 13 dicembre manifestazione nazionale a Roma. Questa sera alle ore 22:00, in replica alle 24:00 e domani mattina alle 7:40, il Segretario Generale Cisl Rom - facebook.com facebook

#romagna sempre più a rischio desertificazione bancaria: chiudono filiali, svuotano i comuni. #banche in fuga: oltre il 60% dei comuni montani sono senza filiali e sportelli. x.com

© Forlitoday.it - Cisl Romagna a Roma: "Migliorare la Manovra, serve costruire un patto di responsabilità"

Turismo, associazioni e sindacati: «Dl Dignità favorisce precariato»

Video Turismo, associazioni e sindacati: «Dl Dignità favorisce precariato» Video Turismo, associazioni e sindacati: «Dl Dignità favorisce precariato»