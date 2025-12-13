Cisl Romagna a Roma | Migliorare la Manovra serve costruire un patto di responsabilità

La Cisl Romagna ha partecipato con entusiasmo alla manifestazione nazionale a Roma, tenutasi in Piazza Santi Apostoli. L'obiettivo è stato sottolineare la necessità di migliorare la Manovra e di costruire un patto di responsabilità tra le parti sociali e istituzionali. Un momento di confronto e impegno per promuovere politiche più eque e sostenibili.

Una partecipazione ampia ha caratterizzato la presenza della Cisl Romagna alla manifestazione nazionale organizzata dalla Cisl in Piazza Santi Apostoli, a Roma. L’iniziativa si inserisce nel percorso del “Cammino della responsabilità”, il progetto con cui la Cisl sta promuovendo un nuovo modello. Forlitoday.it

