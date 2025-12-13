Cisl in piazza Cambiamo la Manovra

Oggi a Roma si svolge una manifestazione nazionale della Cisl con l'obiettivo di chiedere modifiche alla Manovra economica in corso. La giornata mira a sensibilizzare le istituzioni su tematiche sociali ed economiche, promuovendo un dialogo costruttivo per migliorare le politiche e costruire un patto condiviso per il futuro del Paese.

13.00 Manifestazione nazionale, oggi a Roma, della Cisl: "Migliorare la Manovra. Costruire un patto". "Questa piazza non è un luogo -dice la leader Fumarola- è un messaggio. Nel Paese c'è una forza silenziosa, tenace, concreta. Una forza che non urla ma cammina, insiste, costruisce". "E allora cambiamo la Manovra,fino all' ultimo giorno. Costruiamo il post-Pnrr, una struttura stabile di diritti e investimenti. Cambiamo e miglioriamo i rapporti sociali e industriali,mettendo al centro persona,il Paese e l'Europa". Servizitelevideo.rai.it

