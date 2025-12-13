Cinque ore per raggiungere Vienna da Udine

Dopo 27 anni di lavori, è stato inaugurato il nuovo collegamento ferroviario Udine-Vienna, la Koralmbahn, riducendo il tempo di percorrenza a circa cinque ore e quindici minuti. Il tunnel, il sesto più lungo al mondo con 33 km, collega Graz e Vienna, offrendo una nuova opportunità di collegamento tra Italia e Austria e migliorando i collegamenti europei.

