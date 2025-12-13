Cilento concluso il Due Sicilie Trophy vince la Provenza

Il Due Sicilie Trophy, evento di tre giorni nel Cilento, si è concluso con la vittoria della Provenza sulla squadra locale del Regno delle Due Sicilie, con il punteggio di 4-2. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse squadre, creando un'atmosfera di grande entusiasmo e competizione nella splendida cornice del Cilento.

In Cilento è andata in scena il Due Sicilie Trophy. La manifestazione, dopo tre giorni di gare, si è conclusa con la vittoria della Provenza contro i padroni di casa del Regno delle Due Sicilie con il risultato di 4 a 2. Cilento, la soddisfazione della squadra duosiciliana. Nonostante la sconfitta in finale, grande la soddisfazione di Massimo Amitrano, presidente della squadra del Regno delle Due Sicilie. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto un ottimo torneo ed abbiamo messo un altro mattone nella costruzione del nostro castello. Anche il 2025 ci vede primi nel ranking Europeo CONIFA. Siamo la nazionale di riferimento per il mondo CONIFA e non potete immaginare come erano contenti i francesi di aver battuto la prima in classifica.

