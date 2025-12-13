Ciclista morto a Collegno e sindaco accusato di omicidio | pioggia di segnalazioni per le buche in 700 metri di strada

Un incidente mortale a Collegno ha portato alla denuncia contro il Comune, accusato di negligenza per le condizioni della strada. La famiglia di Aldovino Lancia, vittima di un tragico incidente, ha avviato una causa civile, chiedendo giustizia e responsabilità, mentre emergono segnalazioni di numerose buche lungo il percorso coinvolto.

“Non vogliamo vendetta, ma giustizia”. Con questo spirito la figlia Emanuela, i suoi due fratelli, sua mamma e il nipotino hanno avviato una causa civile contro il Comune di Collegno per la morte di Aldovino Lancia. È il pensionato di 71 anni caduto in una buca nell’asfalto mentre faceva alcune. Torinotoday.it Ciclista morì per una buca, ex sindaco a processo per omicidio colposo. L’Anci: solidarietà - Francesco Casciano, già primo cittadino di Collegno, accusato di non aver fatto manutenzione e di non aver segnalato la buca. msn.com

Cade in una buca e muore: ex sindaco di Collegno e dirigente comunale a processo per omicidio stradale - L’ ex sindaco di Collegno Francesco Casciano e un dirigente comunale devono rispondere di omicidio stradale, con l’ipotesi che la morte del ciclista non sia stata il frutto di una tragica fatalità, ma ... giornalelavoce.it

Morto un ciclista mentre stava facendo un inversione - facebook.com facebook

