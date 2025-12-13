Ciao Maschio affronta il rapporto con gli ex insieme a Magalli Oppini e Di Pasquale

Ciao Maschio torna sabato 13 dicembre con un nuovo episodio alle 17, offrendo approfondimenti sul rapporto con gli ex. Ospiti di questa puntata sono Magalli, Oppini e Di Pasquale, che condividono le loro esperienze e riflessioni su tematiche legate alla sfera maschile e alle relazioni passate.

Nunzia De Girolamo torna oggi, sabato 13 dicembre, con un nuovo appuntamento di Ciao Maschio, il programma di interviste al maschile, in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 13 dicembre 2025. Nella nuova puntata, la padrona di casa cercherà di capire se si può essere amici dell’ex e come vivono gli uomini il rapporto con i partner del passato. Per parlare di questo, la De Girolamo ha invitato Giancarlo Magalli, Franco Oppini e Simone Di Pasquale. Non mancheranno le incursioni di Edoardo Tavassi e la musica delle Swingeresse, che omaggeranno, tra gli altri, Fred Buscaglione e Renato Rascel. Davidemaggio.it Ciao Maschio 13 dicembre: amicizia e ex partner su Rai 1 - Magalli, Oppini e Di Pasquale discutono se si può essere amici dell'ex su Rai 1 alle 17. lifestyleblog.it

Nella puntata di “Ciao Maschio”, in onda il 13 dicembre su Rai 1, Giancarlo Magalli si racconta attraverso la conduzione di Nunzia De Girolamo, in un'intervista che ha mescolato ironia e sincerità. Un'intervista dove il noto conduttore ripercorre la sua vita profe - facebook.com facebook

