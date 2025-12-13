Ci sono novità anche per le imprese turistiche nel decreto Milleproroghe 2026

Il decreto Milleproroghe 2026 apporta importanti novità per il settore turistico, oltre a rinvii e rinnovi di scadenze. Tra le misure più significative, spiccano tre novità specificamente dedicate alle imprese turistiche, segnando un intervento mirato a sostenere e rilanciare questo comparto strategico per l’economia nazionale.

Accanto alla lunga lista di scadenze rinviate e misure rinnovate in diversi comparti, il decreto Milleproroghe 2026 introduce tre novità dedicate alle imprese turistiche. In particolare, il Governo ha prorogato i termini per gli investimenti in fonti rinnovabili, concesso più tempo per adeguarsi all’obbligo delle polizze assicurative ed esteso i termini per adempiere agli aggiornamenti catastali. Per alberghi, campeggi, ristoranti, strutture termali e microimprese turistiche, i nuovi termini costituiscono un’opportunità per muoversi con maggiore certezza in un contesto in evoluzione e per continuare a contribuire alla competitività del turismo italiano nel mondo. Quifinanza.it Bandi per imprese turistiche, ultime occasioni 2025 e nuovi bandi 2026 - I bandi attivi per imprese turistiche in Italia offrono contributi a fondo perduto per innovazione, startup e sviluppo ricettivo ... missionline.it

